В Новосибирске директор стройфирмы, обманувший дольщиков почти на 350 миллионов рублей, предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя ООО «Совелл». Директора компании обвиняют сразу по двумя статьям: части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

— Как установили следователи ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2012-2017 гг. обвиняемый заключал договоры долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного по улице Есенина в Новосибирске, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Сам же злоумышленник обязательства по передаче квартир в собственность сибиряков не исполнил. Таким образом он обманул 194 человека на сумму свыше 348 миллионов рублей.

Часть средств, полученных от преступной деятельности, директор строительной фирмы легализовал в 2013 году. Речь идет о 25 миллионах рублей.

Известно, что уголовное дело в отношении злоумышленника в ближайшее время поступит в Дзержинский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

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