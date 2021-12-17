Бородатый москвич из Tinder украл смартфон у девушки из Новосибирска

Москвич из приложения для знакомств ограбил жительницу Новосибирска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушка из Новосибирска приехала в Москву к парню, с которым познакомилась в приложении Tinder. Им оказался худощавый мужчина с бородой, который при первой встрече вырвал у нее телефон и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

— Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на лестничной площадке 15 этажа дома на улице Псковской неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил у девушки телефон и скрылся, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Никто из жильцов не открыл дверь пострадавшей, тогда девушка вызвала такси со второго телефона и написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего москвича, который оказался безработным. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как 29-летний парень попытался зарезать знакомую из-за ревности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.