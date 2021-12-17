Шесть человек пострадали в аварии с микроавтобусом из Новосибирска в Томской области

ДТП с новосибирским микроавтобусом. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Шесть человек пострадали в аварии под Томском с микроавтобусом из Новосибирска. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по Томской области. ДТП произошло вечером в четверг, 16 декабря

— По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Томска, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автобусом Ford Transit, под управлением водителя 1972 года рождения, который двигался из Новосибирска в Томск по расписанию, — указано в сообщении УМВД Томской области.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что выехавший на встречку 26-летний водитель ездил без прав. В полиции региона уточнили, что в отношении нарушителя завели дело об административных правонарушениях.

Среди пострадавших в больнице оказались пять человек, одному из них необходима медицинская помощь.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказала об аварии с несовершеннолетним в Ленинском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.