Власти Новосибирска обжалуют решение суда о продаже земли ТЦ «Хилокский»

В мэрии Новосибирска собираются обжаловать решение арбитражного суда. Фото: Мэрия Новосибирска

Арбитражный суд Новосибирской области 6 декабря признал незаконным отказ мэрии «Торговому центру Хилокский» в выкупе земельного участка возле рынка, мечети и Клещихинского кладбища под автостоянку и обязал за месяц принять решение о продаже земли. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Однако власти собираются обжаловать решение суда, об этом сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Мэрия города Новосибирска не признает обоснованным вынесенное решение Арбитражного суда Новосибирской области от 09.12.2021 и планирует его обжаловать. В настоящее время осуществляется подготовка апелляционной жалобы на указанный судебный акт, — сообщили в мэрии КП-Новосибирск.

«Торговый центр Хилокский» в 2016 году попросил у мэрии землю в аренду на 10 лет для размещения автостоянки. По условиям договора ТЦ получил участок в Ленинском районе на 2983 квадратных метров для строительства автостоянки по ул. Хилокской.

Как сообщают в мэрии, уже в 2021 году 15 апреля торговому центру разрешили использовать уборочную и аварийную спецтехнику, а 5 мая «Хилокскому» передали право собственности на здание площадью 339,5 квадратных метра. В начале июня в ТЦ попросили у мэрии выкупить участок, но через месяц получили отказ.

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