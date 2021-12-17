Под Новосибирском на пожаре в частном доме погиб 41-летний мужчина. Фото: СК РФ по НСО.
В ночь на пятницу, 17 декабря, в поселке Александровский Карасукского района сгорел частный жилой дом. В результате пожара погиб 41-летний сибиряк. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
— В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело мужчины, 1980 года рождения. По предварительным данным причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, — говорится в сообщении регионального Следкома.
По факту трагедии следователи проводят проверку. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося. Будут проведены судмедэкспертиза и пожаро-техническая экспертиза. После проверки примут решение в соответствии с законом.
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