Под Новосибирском на пожаре в частном доме погиб 41-летний мужчина. Фото: СК РФ по НСО.

В ночь на пятницу, 17 декабря, в поселке Александровский Карасукского района сгорел частный жилой дом. В результате пожара погиб 41-летний сибиряк. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело мужчины, 1980 года рождения. По предварительным данным причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, — говорится в сообщении регионального Следкома.

По факту трагедии следователи проводят проверку. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося. Будут проведены судмедэкспертиза и пожаро-техническая экспертиза. После проверки примут решение в соответствии с законом.

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