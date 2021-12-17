В Ленинском районе Новосибирска женщина на иномарке сбила 17-летнего парня

Парня сбила женщина на японской иномарке. Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области

В пятницу, 17 декабря, в Ленинском районе Новосибирска 38-летняя женщина за рулем Mitsubishi сбила 17-летнего парня. ДТП произошло на улице Степной, у дома № 3. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.

— В результате аварии пострадал молодой человек 17 лет. Доставлен в лечебное учреждение с ушибами и с подозрением на сотрясение головного мозга, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

На месте работает экипаж ДПС.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что водитель кроссовера сбил 13-летнего мальчика.

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