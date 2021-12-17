Новосибирец подал жалобу на Анну Терешкову из-за видео с обтиранием снегом в купальнике

Анна Терешкова обтирается снегом. Фото: стоп-кадр из видео Instagram

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова 20 ноября выложила на своей личной странице видео, где обтирается снегом в купальнике. За это новосибирец, оскорбленный роликом, подал на нее жалобу.

Анна Терешкова известна своей любовью к «холодным» оздоровительным процедурам и часто фотографируется в проруби, но из-за этого видео на вице-мэра обрушилась волна хейта.

Под роликом в социальной сети Instagram уже собралось 11 тысяч просмотров и тонна негативных комментариев по поводу «недостойного поведения» вице-мэра.

— Если бы такое выложил школьный учитель, то уже был бы уволен, — считают комментаторы.

На жалобы и гневные комментарии Анна Терешкова внимание старается не обращать, хотя не скрывает, что была удивлена, когда на нее поступила жалоба, но не жалеет, что выложила видео.

— Я не жалею, что пропагандирую здоровый образ жизни, — заявила вице-мэр. — Это было как раз открытие сезона моржевания, поэтому для меня было очень странно, что некоторые сибиряки, которые всегда обтираются снегом и купаются в проруби, так странно отнеслись.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об учительнице онлайн-школы, которую уволили за пост в Instagram.

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