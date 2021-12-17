В Новосибирске огромную пробку на Немировича-Данченко сняли с высоты птичьего полета. ФотоН: стоп-кадр.

Утром пятницы, 17 декабря, Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Так, второй день подряд гигантский затор образовывается на улице Немировича-Данченко. Его сняли с высоты птичьего полета и опубликовали в соцсетях.

— Накануне утром на улице Немировича-Данченко образовалась огромная пробка, растянувшаяся более чем на километр, — написал автор сообщения опубликованного в группе «АСТ-54».

По словам новосибирцев, длина пробки на Немировича-Данченко составила минимум 3 километра. Горожане уверяют, движение на этой улице по утрам постоянно затруднено. А сейчас ситуацию усугубляют снегопады, которые идут в городе с понедельника.

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