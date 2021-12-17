Пожарный из Новосибирска создает из гаек и болтов фигурки сослуживцев

Пожарный делает фигурки сослуживцев из металла. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пожарный из Новосибирска с двадцатилетним стажем в свободное время собирает фигурки из болтов, подшипников и гаек. Эту историю опубликовали в пятницу, 17 декабря, на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Шлемы я делаю из полимерной глины: леплю, а потом запекаю. Все необходимые детали, как правило, покупаю. Собранную деталь покрываю черной краской и лаком, а затем даю высохнуть слоям. Фигурки стоят у меня дома не больше месяца, потом их дарю своим друзьям, родственникам и коллегам, — рассказывает огнеборец-творец Александр Павлов.

Александр создает в основном металлические скульптуры пожарных, но среди его работ также можно встретить врачей, учителей, полицейских и военных. В первый раз на изготовление фигурки у Павлова ушло два дня, а сейчас он собирает их за 1,5-2 часа.

В ближайшем будущем Александр Павлов планирует создать скульптуру пожарного высотой в полметра, которая будет стоять пожарно-спасательной части № 2.

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