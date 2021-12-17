Новосибирцы пожаловались на гигантские сосульки, свисающие с крыши спорткомплекса. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска пожаловались на гигантские сосульки, которые свисают с крыши спорткомплекса «Акватонус» на улице Пархоменко 104. Об этом они написали в соцсетях.

— Администрация спорткомплекса не реагирует на замечания убрать сосульки с крыши, которые достигли уже внушительного размера и, упав, могут нанести непоправимый урон здоровью или еще хуже — просто убить, — написал автор сообщения, публикованного в группе «АСТ-54».

По словам горожан, сосульки грозно нависли над дорожкой, по которой ходят люди, в том числе дети и старики.

— Видимо все-таки ждут, когда кого-нибудь прибьет? — негодует автор жалобы.

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