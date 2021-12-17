В Новосибирском метрополитене запустили тематический вагон к 100-летию МВД

В Новосибирске открылся вагон-музей полиции. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В честь 100-летия со дня образования регионального отделения МВД в новосибирском метро создали именной вагон «100 лет на страже правопорядка». Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области в четверг, 16 декабря.

— Полицейский музей на колесах создан сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с представителями метрополитена и Музея города Новосибирска, — указано в сообщении.

На бело-сине-красных стенах вагона рассказана история органов внутренних дел Новосибирской области — от сопровождения сотрудников ГИБДД кортежа президента Франции Шарля де Голля в 1966 году до первого участия новосибирских полицейских в Параде Победы 9 мая.

Также пассажиры смогут познакомиться с историями погибших и действующих сотрудников полиции, проявивших героизм при исполнении.

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