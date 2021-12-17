В Новосибирске 29-летний парень попытался зарезать знакомую из-за ревности. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске возбудили уголовное дело на 29-летнего горожанина. Его подозревают в покушении на убийство. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— 9 декабря у входа в кофейню «PrimeTime» на Советской улице мужчина подошел к ранее знакомой 38-летней женщине и из ревности нанес ей удар ножом в жизненно важные органы. Однако в результате этого нож сломался, и агрессор кулаком, держа рукоять ножа, стал наносить множественные удары в область головы потерпевшей. Сибирячка стала кричать. На помощь женщине подошел незнакомый мужчина, который вызвал скорую помощь и полицию. Злоумышленник, который не довел свой замысел до конца, скрылся с места ЧП, — рассказали подробности в региональном Следкоме.

Следователи и полицейские задержали мужчину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Женщина, пострадавшая от ревнивца, находится на домашнем лечении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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