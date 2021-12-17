Сергей Безруков восхитился новогодней атмосферой Новосибирска

Актёр гуляет по новогоднему Новосибирску. Фото: стоп-кадр из видео Сергея Безрукова

Сергей Безруков посетил Новосибирск в рамках Международного Рождественского фестиваля — 2021. Актер часто заявлял, что ему небезразличен Новосибирск, поэтому в свободное время он решил прогуляться по центру в меховой шапке и оценить новогоднее убранство города.

— В Новосибирске настоящая зима, мороз, снег хрустит под ногами… В общем, красота! — написал актер на своей странице в социальной сети «Вконтакте» и выложил видео, в котором поздравил всех с наступающим Новым Годом.

Сергей Безруков приехал в столицу Сибири, чтобы сыграть на сцене «Глобуса» в пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня» 15 и 16 декабря. Актеру, как и его персонажу, Войницкому, 47 лет. Также Безруков является и режиссером, и автором сценографии спектакля.

Как рассказывает артист, «Дядя Ваня» для него — спектакль о запретной, несчастной любви. Основной мотив пьесы, «драму провинциальной жизни», Сергей Безруков выносит на второй план.

В спектакле сыграли также Антон Хабаров, Карина Андоленко и другие артисты Московского Губернского театра.

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