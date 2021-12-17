Разбившийся в тундре военный самолет «Дуглас С-47» отреставрируют в Новосибирске

Легендарный самолет отправляется на реставрацию в Новосибирск. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Легендарный самолет С-47 DL «Дуглас» «Борт Тюрикова», который эвакуировали в Красноярск пять лет назад из таймырской тундры, 16 декабря отправился на реставрацию в Новосибирск, чтобы потом стать музейным экспонатом. Об этом сообщают на сайте Регионального географического общества.

Проект «Борт Тюрикова. Возвращение» звучит как название фильма о Второй мировой войне. «Дуглас С-47» и правда принимал в ней участие — в военные годы его доставили из США в СССР по трассе Алсиб в рамках экономической помощи. Позже, в 1947 году, «Дуглас» экстренно приземлился на севере Красноярского края.

— Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Сам Тюриков и часть экипажа отправились за подмогой и трагически погибли. Оставшиеся у самолета люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи. В результате слаженных действий участников экспедиции в 2016 году в Красноярск был эвакуирован сам самолет, год спустя — его крылья, — сообщается на сайте регионального краевого отделения географического общества.

В Красноярске его почистили, разобрали и продумали план реставрации, а также восстановили несколько деталей. Однако для полной реставрации красноярцам потребовалась помощь специалистов из новосибирской компании «Геликоптер», которая находится на территории аэродрома Мочище. Здесь уже реставрировали самолеты По-2, Як-12, Ил-14 и вертолеты Ми-1, Ка-26 и Ми-6.

После восстановления, то есть через 1,5 — 2 года, самолет вернется в Красноярск, где станет главным предметом гордости Парка-музея освоения Севера.

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