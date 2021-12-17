Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 17 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 17 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Станиславского. Кроме того, движение затруднено на улицах Котовского м Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной, Плахотного, Покрышкина и Блюхера. Сложно проехать по Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Движение по проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту тоже затруднено.

На правобережье не проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также в пробках стоят водители на улицах Кирова, Гурьевская, Зыряновской, Бориса Богаткова, Восход, Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро пятницы, 17 декабря, достиг 8 баллов.

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