Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 17 декабря 2021.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 17 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Станиславского. Кроме того, движение затруднено на улицах Котовского м Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной, Плахотного, Покрышкина и Блюхера. Сложно проехать по Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Движение по проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту тоже затруднено.
На правобережье не проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также в пробках стоят водители на улицах Кирова, Гурьевская, Зыряновской, Бориса Богаткова, Восход, Никитина.
По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро пятницы, 17 декабря, достиг 8 баллов.
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