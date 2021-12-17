В Новосибирске кроссовер сбил 13-летнего мальчика. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске на улице Танковой водитель кроссовера «Ниссан Кашкай» сбил 13-летнего подростка. ДТП произошло вечером четверга, 16 декабря. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

-Водитель 1986 года рождения, двигался на автомобиле «Ниссан Кашкай» по улице Танковая в сторону улицы Кропоткина, и в пути следования у дома 41 по улице Танковая сбил ребенка, который, по словам водителя, переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — говорится в сообщении ГИБДД.

В аварии пострадал пешеход — мальчик 13 лет. Его доставили в больницу. Врачи диагностировали подростку ушиб мягких тканей левой заушной области.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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