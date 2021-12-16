В Новосибирске на стройке ЛДС завершены монолитные работы

На стройке нового ЛДС в Новосибирске завершены основные монолитные работы. Фото: Правительство НСО

На стройке нового ЛДС в Новосибирске завершены основные монолитные работы — это самый крупный блок при строительстве арены. Сейчас на объекте уже залиты лестницы, трибуны и сам каркас здания. На эти работы было потрачено более 85 тысяч кубов бетона.

— Сейчас на ЛДС ведется утепление и обустройство кровли на основной и малых аренах, монтаж навесных фасадов, возводятся перегородки, монтируются системы отопления, дымоудаления, вентиляции, хладоснабжения, обустраиваются вспомогательные помещения — павильон контроля доступа, билетные кассы, камеры хранения. На финишной прямой — монтаж каркаса уникальных витражей, — сообщили в областном правительстве.

Сейчас на объекте уже залиты лестницы, трибуны и сам каркас здания. Фото: Правительство НСО

Напомним, строительство новой ледовой арены идет к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году. Параллельно с ЛДС идет также строительство станции метро «Спортивная».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.