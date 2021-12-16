Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-6°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 16:09

В Новосибирских лагерях у детей будут требовать ПЦР-тесты на коронавирус

Все сотрудники лагерей, в свою очередь, должны быть вакцинированы
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Изменения были внесены в постановления губернатора, опубликованное 16 декабря.

Изменения были внесены в постановления губернатора, опубликованное 16 декабря.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области появились новые ковидные ограничения, которые коснутся отдыха детей в лагерях и школьных каникул. Изменения были внесены в постановления губернатора, опубликованное 16 декабря.

Теперь все сотрудники детских лагерей любого типа, а также школы, где будут принимать детей, должны быть вакцинированы от коронавируса. Или иметь справку о перенесенном ковиде за последние полгода.

А дети должны будут иметь отрицательные результаты лабораторного исследования на наличие ковида, проведенного не более чем за два дня до заезда или размещения в лагере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.