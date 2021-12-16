В Новосибирских лагерях у детей будут требовать ПЦР-тесты на коронавирус

Изменения были внесены в постановления губернатора, опубликованное 16 декабря.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области появились новые ковидные ограничения, которые коснутся отдыха детей в лагерях и школьных каникул. Изменения были внесены в постановления губернатора, опубликованное 16 декабря.
Теперь все сотрудники детских лагерей любого типа, а также школы, где будут принимать детей, должны быть вакцинированы от коронавируса. Или иметь справку о перенесенном ковиде за последние полгода.
А дети должны будут иметь отрицательные результаты лабораторного исследования на наличие ковида, проведенного не более чем за два дня до заезда или размещения в лагере.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер