В Новосибирских лагерях у детей будут требовать ПЦР-тесты на коронавирус

Изменения были внесены в постановления губернатора, опубликованное 16 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области появились новые ковидные ограничения, которые коснутся отдыха детей в лагерях и школьных каникул. Изменения были внесены в постановления губернатора, опубликованное 16 декабря.

Теперь все сотрудники детских лагерей любого типа, а также школы, где будут принимать детей, должны быть вакцинированы от коронавируса. Или иметь справку о перенесенном ковиде за последние полгода.

А дети должны будут иметь отрицательные результаты лабораторного исследования на наличие ковида, проведенного не более чем за два дня до заезда или размещения в лагере.

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