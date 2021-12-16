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Общество16 декабря 2021 15:27

В Новосибирске на станции метро «Спортивная» запустили эскалаторы

Специалисты провели пробный запуск
Галина СИМОНОВА
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На станции метро "Спортивная" провели пробный запуск эскалаторов. Фото: Кадр из видео

На станции метро "Спортивная" провели пробный запуск эскалаторов. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске выполнили первый тестовый запуск эскалаторов на станции метро «Спортивная». Накануне там были завершены работы по усилению балок опирания эскалаторов и их монтажу в проектное положение.

— Нужно запустить все эскалаторы как можно быстрее, поскольку оборудование должно пройти обкатку, отработать определенное количество часов. Только после этого оно будет принято в эксплуатацию Ростехнадзором, — отметил гендиректор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Полностью монтаж всех 12 эскалаторов компания завершила еще в августе. А закончить строительство станции планируется до 2023 года — к Молодежному чемпионату мира по хоккею. «Спортивная» должна будет упросить доступ людей к новому ЛДС.

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