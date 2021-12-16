В Новосибирской области на завершение строительства ЛДС направят более 1,6 миллиардов рублей

Завершить строительство планируется к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Фото: Правительство НСО
На завершение строительства нового ЛДС в Новосибирске в 2022 году направят более 1,6 миллиардов рублей. Напомним, завершить строительство планируется к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.
— В 2022 году ледовая арена должна быть готова к проведению соревнований. На это будет направлено 1 миллиард 613,5 миллион рублей, — сообщил на сессии Заксобрания региона первый зампред Госдумы Александр Жуков.
Сегодня в правительстве региона также сообщили, что на данный момент на стройплощадке новой ледовой арены завершены основные монолитные работы.
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