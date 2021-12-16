В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как женщину ударило током в троллейбусе

Женщину ударило током, когда она заходила в транспорт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как в троллейбусе женщину ударило током. Напомним, инцидент произошел еще 16 февраля 2021 года. Тогда троллейбус №13 притормозил на остановке «Ольги Жилиной» и 55-летнюю женщину ударило током при входе в транспорт.

— По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сообщили в областном Следственном комитете.

Напомним, этот случай — не единственный. Недавно КП-Новосибирск писала похожую историю о том, как при выходе из троллейбуса № 23 током ударило девушку. Из-за этого сибирячка упала со ступенек на землю.

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