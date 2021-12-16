Под Новосибирском произошло ДТП с грузовиком и автобусом

В Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком, автобусом и иномаркой.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком, автобусом и иномаркой. В аварии пострадала женщина.
— В Искитимском районе на 71-м км автодороги Р-256 водитель на грузовика Renault наехал на остановившийся на светофоре автомобиль Toyota Caldina и автобус ПАЗ. В результате ДТП пострадала женщина, — сообщили в областной прокуратуре.
Сейчас ведомство проводит проверку по данному факту. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
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