Под Новосибирском произошло ДТП с грузовиком и автобусом

В Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком, автобусом и иномаркой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком, автобусом и иномаркой. В аварии пострадала женщина.

— В Искитимском районе на 71-м км автодороги Р-256 водитель на грузовика Renault наехал на остановившийся на светофоре автомобиль Toyota Caldina и автобус ПАЗ. В результате ДТП пострадала женщина, — сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас ведомство проводит проверку по данному факту. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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