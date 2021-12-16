Пробки на вечер в Новосибирске 16 декабря 2021 года: проезд Энергетиков стоит

Пробки на вечер в Новосибирске 16 декабря 2021 года затронули оба берега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки на вечер в Новосибирске 16 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс. Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 8 баллов.
На правом берегу пробки образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Пролетарская, Старощука, Федосеева, Кошурникова, Красный проспект, Фрунзе, Военная, Нарымская, Дуси Ковальчук, Танковая, Жуковского и Богдана Хмельницкого.
Пробки составили 8 баллов. Фото: https://yandex.ru/
На левом берегу заторы сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Ватутина, Пархоменко, Покрышкина, Немировича-Данченко, Мира, Хилокская и Петухова.
Проезд также затруднен по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мостам проезд свободен.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер