Пробки на вечер в Новосибирске 16 декабря 2021 года: проезд Энергетиков стоит

Пробки на вечер в Новосибирске 16 декабря 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 16 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс. Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 8 баллов.

На правом берегу пробки образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Пролетарская, Старощука, Федосеева, Кошурникова, Красный проспект, Фрунзе, Военная, Нарымская, Дуси Ковальчук, Танковая, Жуковского и Богдана Хмельницкого.

Пробки составили 8 баллов. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу заторы сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Ватутина, Пархоменко, Покрышкина, Немировича-Данченко, Мира, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мостам проезд свободен.

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