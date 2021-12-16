В Новосибирске на Крещение откроют четыре купели

Стали известны предварительные места открытия купелей на Крещение в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны предварительные места открытия купелей на Крещение в Новосибирске. Об этом сообщили в службе спасателей МАСС.

— Предварительный список мест установки купелей: озеро «Жемчужина Сибири» Заельцовский район; микрорайон «Затон», река Обь улица Заобская, 97, Ленинский район; микрорайон «Европейский берег», река Обь в районе Бугринского моста, Октябрьский район; парк культуры и отдыха «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»), Советский район, — сообщили в службе.

Начальник Департамента по ЧС и взаимодействию с административным органам мэрии Сергей Куценко отметил, что в регионе сейчас продолжают действовать антиковидные ограничения. Это коснется и Крещенских купаний: организаторы должны будут обеспечить людям возможность соблюдения дистанции, самим сибирякам необходимо будет быть в масках.

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