Мэр Анатолий Локоть объяснил проблемы со строительством новой ветки метро в Новосибирске

Анатолий Локоть объяснил сложности со строительством метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с затягиванием строительства метро в городе. Напомним, ранее губернатор региона Андрей Травников сообщил, что Новосибирская область не получает деньги на развитие метрополитена в городе в связи с отсутствием проектной документации.

— Хочу еще раз повторить: у нас есть необходимый пакет документации, разработанный в 2016 году, на достройку второго тоннеля на перегоне «Березовая роща» — «Золотая нива». А также на достройку двух новых станций — Гусинобродской и Молодежной, чтобы продлить выход линии метро на Гусинобродское шоссе, вплоть до будущего депо в конце Дзержинской ветки, — пояснил Анатолий Локоть.

Однако, по словам градоначальника, госэкспертиза в Москве не утверждает эту документацию без «определения источника финансирования».

— Это своего рода замкнутый круг: по факту документы есть, а де-юре, чтобы их утвердить и получить экспертизу, нужно определить источники финансирования. А без поддержки федерального центра это сделать нереально, сейчас по этому вопросу ведутся переговоры, — отметил мэр. — Активно эта работа пойдет после того, как мы достроим станцию «Спортивная». Это самый главный наш аргумент — мы умеем, работаем и получаем конкретный результат».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти объяснили, почему в Новосибирске не продолжается строительство метро

Для того, чтобы получить на эти цели средства, необходимо иметь готовую проектно-сметную документацию (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.