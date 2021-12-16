Под Новосибирском мама с ребенком угодила в открытый колодец на улице

В Бердске молодая мама с ребенком едва не упала в открытый люк на тротуаре.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бердске молодая мама с ребенком едва не упала в открытый люк на тротуаре. Инцидент произошел утром в четверг, 16 декабря. Девушка вела ребенка в детский сад, и в один момент, на улице Суворова провалилась одной ногой под землю.
К счастью, женщина серьезно не пострадала. Как сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск», на помощь сибирячке быстро пришли прохожие. Женщина только слегка замарала одежду.
В бердском комбинате бытовых услуг сообщили, что в ближайшее время проблема с открытым люком на улице будет решена — на место инцидента уже выехали специалисты.
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