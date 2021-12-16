Психотерапевт назвала дефицит витамина D причиной сезонной депрессии новосибирцев

Тоска накатывает на новосибирцев из-за дефицита солнечного света Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фоне «серости» Новосибирска и пасмурного пейзажа за окном закономерно растет уровень сезонных депрессий, об этом КП-Новосибирск рассказала врач-психотерапевт Арина Гудошникова.

— Многих моих пациентов беспокоит хроническая усталость, сонливость в сочетании с бессонницей, «выгорание», апатия, снижение мотивации, мысли о потере смысла, боли в мышцах или суставах. Они испытывают стыд и вину за то, что не могут «просто взять себя в руки». Порой страдают отношения, работа и учеба, ведь окружающие склонны трактовать такое состояние, как проявление лени или безразличия, — поделилась психотерапевт.

Врач сделала акцент на том, что человек является биопсихосоциальной системой, то есть «голова», «тело» и «отношения» взаимосвязаны, и один из важнейших «телесных» факторов, на фоне которых могут проявляться симптомы депрессии — дефицит витамина D, особенно усугубляющийся при недостатке солнечного света.

— Нормальный уровень витамина D в крови в нашем регионе я у своих пациентов встречаю в единичных случаях, чаще всего встречается выраженный дефицит. Нормализация уровня может значительно улучшить общее состояние, а в некоторых случаях полностью устранить симптомы депрессии, болевые синдромы, — отметила Арина Гудошникова.

Однако психотерапевт предупреждает, что не следует принимать витамин Д в лечебных дозах без предварительного анализа крови на уровень 25(OH)D.

— Симптомы депрессии в том числе могут возникать и при снижении выработки гормона щитовидной железы, сниженном уровне железа, витамина В12 и фолиевой кислоты. Если депрессия у вас более двух недель без явных причин — вероятно, уже пора обратиться к врачу, — подытожила врач-психотерапевт.

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