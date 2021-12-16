Анатолий Локоть допустил замену «Экологии-Новосибирск» на МУП «Спецавтохозяйство». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске могут заменить регоператора по вывозу мусора. Вместо «Экологии-Новосибирск», которая в начале декабря объявила о банкротстве, им может стать МУП «Спецавтохозяйство». Об этом в четверг, 16 декабря, на пресс-конференции сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, власти Новосибирска принимают меры, направленные на поддержание санитарного состояния города в праздничные дни. Они рассматривают вариант того, чтобы муниципальное предприятие МУП «Спецавтохозяйство» станет регоператором по вывозу мусора. Таким образом, компания будет отвечать и за вывоз отходов по всей Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2021 года региональный оператор по обращению с ТКО Новосибирской области «Экология-Новосибирск» решил объявить себя банкротом. Об этом сообщили на портале «Федресурс». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что контракт с регоператором расторгнут в случае, если компания не рассчитается с котрагентами.

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