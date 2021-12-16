Погода в Новосибирске на Крещение 2022: наступят ли морозы

Синоптики обещают холода на Крещение 2022. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многих горожан волнует вопрос, какой будет погода в Новосибирске на Крещение 2022. По прогнозам синоптиков, будет морозно.

Так, сайт World Weather обещает 19 января -15 градусов днем и -19 ночью. По данным Pogoda.Mail.ru, в ночь на Крещение будет снегопад с -18 градусами мороза, а к наступлению утра температура только понизится до -23. Сайт «О погоде» обещает совсем экстремальные показатели: 30 градусов мороза днем и 38 градусов мороза ночью.

Gismeteo дает прогноз около -19 градусов днем и -21 — ночью, а также пройдет снег. Похожие цифры обещает и «Яндекс Погода»: ночью на Крещение 19 января будет около -20 градусов, также пройдет снег.

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