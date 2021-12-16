Умер Георгий Филимонов — экс-директор новосибирского лицея №9 скончался в США

В Минобразования сообщили о смерти экс-директора новосибирского лицея № 9 Георгия Филимонова. Фото: Минобразования НСО.

Стало известно о смерти бывшего директора новосибирского лицея № 9. Георгий Филимонов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.

— Георгий Феликсович активно занимался общественной работой: возглавлял Совет руководителей общеобразовательных организаций при министерстве образования Новосибирской области, был членом общественного совета и членом коллегии министерства, членом общественной палаты региона. Сотрудники министерства образования Новосибирской области глубоко скорбят и приносят свои искренние соболезнования родным и близким Георгия Феликсовича Филимонова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что экс-директор лицея скончался в США. По этой причине прощания с ним в Новосибирске не состоится. Что стало причиной смерти Георгия Филимонова, неизвестно.

В Минобразования рассказали, что он родился в 1954 году в Новосибирске. В 1975 Георгий Филимонов окончил Харьковское военное авиационное училище, а через 10 лет, в 1985 году, стал выпускником Новосибирского государственного педагогического института физико-математического факультета. Директором школы № 9, которая потом получила статус лицея, Георгий Филимонов стал в 1988 году. Его неоднократно награждали за достойное воспитание подрастающего поколения.

Редакция КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким Георгия Филимонова.

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