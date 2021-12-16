Красивый ТРЦ «Европейский» в Новосибирске оказался пуст и никому не нужен

Открытие торгового центра планировалось ещё шесть лет назад. Фото: ООО «АкадемСтрой»

Огромное белое здание на пересечении улиц Дуси Ковальчук, Танковой и Богдана Хмельницкого, напоминающее космический корабль, уже много лет притягивает взгляды новосибирцев.

В 2008 году здесь планировалось построить торговый центр в семь этажей и также подземную парковку на 840 мест. На громадину потрачено не менее 1,5 миллиарда рублей. Паспорт объекта просрочен — там указан четвертый квартал 2020 года. До этого датой открытия ТРЦ был 2018 год, а еще раньше — 2015.

Строительство торгово-развлекательного центра «Европейский» заморожено с весны 2021 года. Однако работы все еще ведутся, но очень медленно — вместо необходимых 200 человек там находятся от силы несколько работников теплосетей.

Проект должен был стать изящным (не зря он успел получить архитектурную награду), облицованным акриловым камнем корианом, значимым торгово-развлекательным местом Новосибирска, жемчужиной города.

Чтобы закончить здание, нужно смонтировать все инженерные системы и облицевать камнем площадь в 100 тысяч квадратных метров. На это уйдет не менее трех лет, если вообще кто-нибудь возьмется за его строительство после неудач подрядчиков — обанкротившегося «Навигатора», московского Atrium Development и компании «МИГ-1». Действие разрешения мэрии на строительство закончилось в 2018 году, новое застройщик не получал.

Дело еще и в том, что изначальный проект ТРЦ уже не соответствует многим требованиям. Например, фуд-корт расположен только на третьем этаже, а сейчас от новых торговых центров требуют расположить точки общепита на каждом этаже.

Кинотеатр на 1000 зрителей уже не актуален — коронавирус внес свои поправки. Под гипермаркет «Ашан» была выделена площадь в 8000 квадратных метров, и теперь, когда сеть магазинов закрывается в России, торговый центр потерял главную точку опоры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.