Погода в Новосибирске на 17 декабря 2021 года: тепло и метели

В Новосибирске сильно потеплеет, но будут вьюги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Новосибирске на 17 декабря 2021сибиряков порадует: не будет сильной стужи, температура поднимется почти до нуля. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -8…-10 градусов, а днем понизится до -2…-4. Весь день будет идти небольшой снег. Ветер слабый, северо-западный, со скоростью до 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области обещают потепление до -1…-6 градусов. Будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах метели. На дорогах местами гололедица.

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