Под Новосибирском два человека погибли в столкновении «Тойоты» с «Газелью». Фото: ГИБДД по НСО.

Страшное ДТП произошло 16 декабря в Коченевском районе Новосибирской области. Там на трассе «Иртыш» столкнулись два автомобиля: «Тойота» и грузовая «Газель». Подробности о смертельной аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Примерно в 10:05 водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Toyota Spasio двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска, и на 1362 километре трассы, совершая обгон, столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением мужчины 1994 года рождения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Авария стала фатальной для водителя «Тойоты» и его пассажирки — женщины 1961 года рождения. Водитель «Газели» выжил, но получил травмы. Его увезла скорая помощь.

Сейчас на месте страшной аварии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Фото: ГИБДД по НСО.

Сейчас на месте страшной аварии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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