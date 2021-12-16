В Новосибирске иномарка сбила женщину с четырехлетним ребенком на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В четверг, 16 декабря, в Новосибирске на улице Падунской водитель Hyundai Solaris сбил женщину с ребенком. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— Водитель 1977 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris выезжал с внутридворовой территории дома 8а/3 по улице Даргомыжского с левым поворотом на улицу Даргомыжского в сторону улицы Залесского, и в пути следования у дома 12 по улице Падунская наехал на двух пешеходов, которые двигались справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — говорится в сообщении ведомства.
В аварии пострадали 4-летний мальчик и 35-летняя женщина. Их увезла скорая помощь. Характер травм, которые получили пешеходы, уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер