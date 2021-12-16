В Новосибирске иномарка сбила женщину с четырехлетним ребенком на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В четверг, 16 декабря, в Новосибирске на улице Падунской водитель Hyundai Solaris сбил женщину с ребенком. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель 1977 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris выезжал с внутридворовой территории дома 8а/3 по улице Даргомыжского с левым поворотом на улицу Даргомыжского в сторону улицы Залесского, и в пути следования у дома 12 по улице Падунская наехал на двух пешеходов, которые двигались справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — говорится в сообщении ведомства.

В аварии пострадали 4-летний мальчик и 35-летняя женщина. Их увезла скорая помощь. Характер травм, которые получили пешеходы, уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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