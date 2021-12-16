В Новосибирске чуть не сгорело здание из-за стопки бумаг на электросушилке

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

15 декабря в 9.03 на пульт централизованного наблюдения АБ ГВАРДИЯ сигнал тревоги поступил с одного из объектов, расположенных в промышленной зоне Дзержинского района. Оперативный дежурный, зная, что корпус на улице Королева буквально напичкан всевозможными организациями различных форм собственности, предупредил об этом направленную к месту происшествия группу быстрого реагирования.

Прибывшие на вызов бойцы ГБР готовы были вступить в схватку с огнем, но их вмешательство, к счастью, не потребовалось: небольшое тление к их приезду уже было ликвидировано. Арендаторы помещения рассказали, что, придя утром на работу, почувствовали запах дыма, а через пару секунд услышали вой сирены. Находящаяся в исправном состоянии автоматическая пожарная сигнализация, как ей и положено, отреагировала на задымление и передала звуковой сигнал оповещения и тревогу в дежурную часть ГВАРДИИ.

Бойцы ГБР установили, что возгорание, предположительно, произошло в результате нарушения требований пожарной безопасности: кто-то из сотрудников прачечной оставил на включенной электросушилке стопку бумаг.