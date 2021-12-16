Под Новосибирском на пожаре погиб 58-летний мужчина. Фото: СК РФ НСО.

Смертельный пожар произошел в поселке Листвянский Искитимского района. Там, 15 декабря, загорелась квартира на втором этаже на улице Ломоносова. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Для ликвидации пожара спасатели организовали тушение из двух стволов, причем тушение осуществлялось путем подвоза воды от ближайшего водоисточника на расстоянии 550 метров. Через 45 минут пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение. Одновременно с этим огнеборцы спасли из горящей квартиры мужчину 1963 года рождения. Его госпитализировали в Искитимскую центральную больницу с отравлением продуктами горения. Также из дома при помощи спасательных устройств эвакуировали 9 человек, среди них 5 детей. Ночью, в 02:45 работы по проливке сгоревших конструкций завершили, — говорится в сообщении МЧС.

В результате пожара погиб 58-летний мужчина. Как рассказали в СК РФ по Новосибирской области, причиной ЧП могла стать неосторожность при курении. По факту случившегося проверку проводят следователи.

— Сотрудники СК выясняют все обстоятельства ЧП. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. После проверки будет принято решение в соответствии с законом, — говорится в сообщении Следкома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.