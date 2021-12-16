47 миллионов минут обменяли клиенты Tele2 на Xiaomi

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Напомним, что с 10 ноября 2021 года клиенты Tele2 могут купить смартфон Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора. Размер скидки составляет от 1000 до 4000 рублей, при этом одна минута равна одному рублю. Предложение получило широкий отклик у клиентов оператора - с начала проекта они обменяли более 47 миллионов минут. Наибольшим успехом акция пользуется у клиентов в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Перми и Ярославле.

Поскольку популярность кампании и спрос на смартфоны в канун новогодних праздников растет, Tele2 решила продлить сроки предложения до конца года. Теперь обменять накопленные минуты на промокод можно до 27 декабря, а купить смартфон со скидкой - до 31 декабря 2021 года.

В конце ноября ассортимент устройств, участвующих в акции, дополнил доступный по цене гаджет Redmi 9A. При розничной стоимости смартфона 8990 рублей с максимальной скидкой 4000 рублей клиент экономит 45%. Модель сразу вошла в топ-3 самых покупаемых участниками акции устройств, наряду с Redmi 9T и Redmi 9C.

По данным ежегодного исследования Online Market Intelligence, в 2021 году устройства Xiaomi вошли в топ-5 любимых брендов россиян. Xiaomi продолжает поступательное движение вверх в рейтинге: впервые оказавшись в 2018 году в топ-20 на 11-м месте, в 2021 году бренд занимает уже пятую строчку.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2:

- Аудитория поклонников бренда Xiaomi среди наших клиентов стремительно растет - сегодня это один из лидеров мирового рынка смартфонов и самый продаваемый гаджет в розничной сети компании. Устройства вендора - самые востребованные: по итогам третьего квартала 2021 года компания заняла первое место по объемам продаж в штуках. Мы предоставили клиентам по-настоящему уникальное предложение - возможность обмена минут на смартфон. Доля продаж устройств Xiaomi в период акции увеличилась на 9 п. п., а всего с начала года - на 23 п. п. и составила 51%. Популярность нового предложения подтверждает, что мы смогли предугадать ожидания клиентов. Поэтому мы решили продлить сроки акции и оставить возможность обмена минут на смартфон до конца года.

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту Tele2 нужно обменять минуты и получить уникальный промокод в личном кабинете или мобильном приложении. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на площадке «Маркет Tele2», перенесенные из прошлых периодов или от другого оператора. Акция действует для абонентов тарифных линеек «Мой Tele2», «Премиум», «Игровой», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Безлимит», «Супер». Подробнее - на tele2.ru.