В Ростехнадзоре назвали причины взрыва на АГЗС в Новосибирске. Фото: Евгений КОЧКИН

Стали известны причины взрыва, прогремевшего 14 июня 2021 года на новосибирской АГЗС на Гусинобродском шоссе. Их назвали в Сибирском управлении Ростехнадзора. В федеральной службе завершили техническое расследование крупного инцидента, в результате которого чудом никто не погиб.

— АГЗС была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов с присвоением IV класса опасности в 2016 году. В соответствии с законодательством в отношении объектов IV класса опасности не осуществляются плановые надзорные мероприятия, данный вид деятельности не лицензируется. В ходе технического расследования комиссия и экспертная группа установили, что на площадке АГЗС в нарушение проектных решений эксплуатировалось четыре резервуара. Использование трех резервуаров проводилось с рабочим давлением 1,6 МПа. При имеющихся данных заправка должна была считаться опасным производственным объектом III класса, для эксплуатации которого юридическое лицо ООО «СибГаз» должно было иметь соответствующую лицензию, — говорится в сообщении Ростехнадзора.

Техническое расследование, проведенное после происшествия, установило несколько причин аварии. Во-первых, дело в разгерметизации рукава высокого давления паровой фазы, который был подключен от компрессора к резервуару при выполнении сливно-наливных операций. Во-вторых, рукава для сливо-наливных работ не испытывали на прочность, а также у них не было защиты от статического электричества. Еще одна причина, третья, это — отсутствие на резервуаре устройств, прекращающих выход сжиженного углеводородного газа при его незапланированном выбросе. В-четвертых, на АГЗС владельцы заправки самовольно установили и использовали дополнительные резервуары для хранения сжиженного газа, а также компрессор с розеткой для его подключения, электродвигатель для перекачки СУГ. Все это не предусматривала проектная документация. Пятая причина ЧП — использование на АГЗС компрессора, у которого отсутствовали средства блокировки и сигнализация. Шестая причина взрыва на заправке — слив топлива без заземления автоцистерны и соединительных рукавов.

В Ростехнадзоре установили для ООО «СибГаз» список мероприятий, которые нужно выполнить, чтобы устранить нарушения. Так, ответственным лицам следует комплексно обследовать все заправки на соответствие нормам и требованиям промышленной безопасности. Также им необходимо проанализировать проектную документацию на соответствие всем установленным законодательством требованиям.

Ранее в отношении собственника АГЗС, генерального директора и инженера ООО «СибГаз» возбудили уголовные дела.

Напомним, мощный взрыв на газовой заправке прогремел 14 июня 2021 года. В результате происшествия на больничных койках оказались 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги. После ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям».

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