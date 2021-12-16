В Ленинском районе Новосибирска заработали две новые остановки

В Новосибирске открыли две новые остановки Фото: Олег УКЛАДОВ

С 16 декабря в Новосибирске открылась остановка «Ул. Ясный Берег» возле дома № 4 по одноименной улице. До этого в ноября ввели в эксплуатацию остановку «Аквапарк» возле дома № 8 по ул. Яринской. Об этом сообщили в мэрии города.

Через остановку «Аквапарк» следуют автобусы № 16, № 19 и № 89. Маршрутка № 2 проезжает и через «Аквапарк», и через остановку «Ул. Ясный Берег».

— Движение маршрутных такси будет организовано на участке от ул. 1-й Шоссейной до Димитровского моста в прямом направлении по ул. Моторной и ул. Ясный Берег, в обратном направлении — по ул. Моторной, ул. Ясный берег, ул. Моторной и далее — по действующей схеме, — уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирским школьникам ввели бесплатный проезд в общественном транспорте на время зимних каникул.

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