Новосибирским школьникам на каникулах ввели бесплатный проезд в общественном транспорте

Бесплатный проезд для школьников в Новосибирске. Фото: Евгения Гусева

Новосибирские школьники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте на время зимних каникул. Эта информация появилась на официальном сайте мэрии Новосибирска.

— В дни зимних каникул, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Новосибирска, будет организован бесплатный проезд во всех видах муниципального пассажирского транспорта, — сообщают в мэрии.

Для бесплатного проезда на метро, в трамвае, троллейбусе или автобусе школьникам необходимо будет предъявить справку об обучении в общеобразовательном учреждении.

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