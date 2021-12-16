В Новосибирске будут судить мужчину, истязавшего 9-летнего сына. Фото: предоставлено героями публикации.

До суда дошло дело 44-летнего новосибирца, обвиняемого в издевательствах над 9-летним сыном. В отношении него завершили расследование уголовного дела по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание».

— Следствие установило, в октябре 2021 года учителя одной из школ города стали замечать на теле 9-летнего мальчика побои. На вопросы педагогов ребенок отвечал, что травмировался при падении. Однако потом заявил, что его избивал отец. Следователи выяснили, что мальчик проживал в многодетной семье, где его систематически, в качестве методов воспитания, избивал 44-летний отец. Из-за этого он падал и ударялся о различные предметы, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Судмедэкспертиза обнаружила на теле ребенка свежие ушибы и раны. Мальчика изъяли из семьи и поместили его в социальное учреждение. А мужчину-изверга задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и угрозу убийством. На время следствия его поместили в СИЗО.

При этом на сторону мужчины встала его жена, мама мальчика. Она заявила, что отец так воспитывал непослушного сына. Мальчик, по ее словам, украл золота, за это и «получил» от папы. Она уверена, то, что творится сейчас с ее семьей — беспредел опеки и контролирующих органов. Саму женщину хотят лишить родительских прав на остальных детей.

По последним данным, мальчик, попавший в социальный центр после истязаний, просится домой. Однако, как уверяют сотрудники центра, разговоры с мамой по телефону влияют на него плохо. После них у него портится поведение, он начинает хитрить и провоцировать конфликтные ситуации.

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