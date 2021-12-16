В Минздраве рассказали, сколько новосибирцев заболели гриппом в 2021 году

От гриппа привились почти 850 жителей Новосибирской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, сколько жителей Новосибирска заболели гриппом в 2021 году. Минздрав озвучил статистику вакцинации и заражения гриппом в Новосибирской области.

— В текущем эпидсезоне, по состоянию на 12 декабря 2021 года, против гриппа в Новосибирской области за счет бюджетных средств вакцинировано 849 882 человека, прививочная кампания еще не завершена, — сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Первые случаи гриппа в регионе обнаружили с 8 по 14 ноября, уточнили в Минздраве. По данным на 12 декабря, всего в Новосибирской области был зарегистрирован 101 случай заболевания гриппом. Больше всего заболевших среди детей от 7 до 14 лет — 30 случаев гриппа. От 0 до 2 и от 3 до 6 лет — по 20 заболевших, у детей от 15 лет и взрослых выявлено всего 30 случаев заболевания.

Несмотря на то, что в прошлом году от гриппа привились 1 436 217 жителей Новосибирской области, за два года заболеваемость гриппом в целом по стране уменьшилась в 51 раз. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании Российской академии наук.

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала о нестандартном случае, когда мальчик заболел гриппом и коронавирусом одновременно.

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