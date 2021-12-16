Новосибирские аниматоры рассказали о росте цен на Деда Мороза и Снегурочку в Новый Год

Услуги Деда Мороза и Снегурочки подорожают в канун Нового Года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До Нового Года осталась всего пара недель, а у родителей из Новосибирска голова идет кругом: как устроить детям незабываемый праздник и где найти Деда Мороза и Снегурочку?

КП-Новосибирск подготовила подробную инструкцию, сколько стоят услуги аниматоров в Новый год 2022, и как не потеряться в море предложений.

Первый вариант — самый простой. Дед Мороз и Снегурочка приходят к вам в гости: водят хороводы, загадывают загадки, танцуют, слушают стихи и вручают подарки детям, пока Вы нарезаете салаты или общаетесь с родственниками. Ищите аниматоров не только на сайтах развлекательных агентств, но и на платформах типа Авито и Профи.ру, а также в социальных сетях.

На Авито с 20 по 30 декабря средняя цена на новогоднюю «пару» составляет 1500 — 2500 рублей за полчаса программы. В праздничных агентствах стоимость самых коротких визитов составляет от 2000 до 4500 рублей.

Второй вариант — уличная программа, включающая игру в снежки и забег на «оленях» — наряженных хаски. Стоимость зависит от даты и колеблется от 2500 до 6000 рублей. Соответственно, 31 декабря и в начале января цены будут кусаться.

Интересный вариант, появившийся в пандемию: онлайн-поздравление сказочных персонажей. Это самое бюджетное предложение. Дед Мороз и Снегурочка поздравят детвору по видеосвязи, и за 10-минутное поздравление попросят всего 250 — 500 рублей. Но в Новый Год цены могут подскочить до 1000 — 1500 рублей.

В Новосибирской области с 15 ноября открыла двери усадьба Деда Мороза в поселке Алексеевка. Аниматоры набирают группы из 20 — 30 детей в сопровождении родителей, развлекательная программа идет 3 часа. До 20 декабря мероприятие будет стоить 2050 рублей за человека, а с 21 по 30 декабря цены вырастут на 200 рублей.

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