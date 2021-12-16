В Новосибирске погиб водитель «Субару», влетевший на скорости в дерево. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Жуткое ДТП произошло в ночь на четверг, 16 декабря, в Новосибирске. В 2:20 минут на улице Петухова столкнулись две иномарки: Subaru Forester и Volkswagen Polo. Подробности о ДТП, ставшим смертельным для одного из водителей, рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Мужчина 1985 года рождения на автомобиле Subaru Forester следовал по улице Петухова, со стороны улицы Бородина, в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев и в пути следования у дома 12 в по улице Петухова столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя 1993 года рождения, который следовал в попутном направлении. В результате столкновения «Субару» врезался в световую опору, дерево, — уточнили в Госавтоинспекции.

Водитель «Субару» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Судя по кадрам с места аварии, Subaru превратилась в груду металлолома.

На месте страшной аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

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