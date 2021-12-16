Квартира загорелась в пятиэтажном доме на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске

Пожарные эвакуируют людей. Фото: кадр из видео АСТ-54

В Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажном доме № 83 по улице Семьи Шамшиных. Информацию о происшествии, которое случилось вечером, 15 декабря, опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— Полностью выгорели кухня — мебель и техника. Из горящего жилища успела выбежать девушка, не пострадала, — сообщили подписчики группы.

Очевидцы уточняют, что горела квартира на 4-ом этаже, а с 5-го эвакуировали людей. Предположительно, пожар начался с загоревшегося потолка на кухне. На место возгорания приехали экстренные службы: сотрудники МЧС вытаскивали людей из задымленных квартир с помощью выдвижной лестницы.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как война между соседями закончилась поджогом.

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