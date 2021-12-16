Полицейские поймали новосибирца, укравшего лоток с золотом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Новосибирска попытался украсть золото из ювелирного салона в Ленинском районе города. Об инциденте, который случился 14 декабря, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Новосибирец зашел в магазин и попросил продавца показать ему золотые украшения. Сотрудник салона достала лоток и положила перед потенциальным покупателем. Внезапно посетитель схватил его и попытался скрыться. Однако сделать этого ему не удалось — злоумышленника задержали полицейские при содействии работников ювелирного отдела. Похитителем оказался 28-летний мужчина. Он уже был судим за кражу и грабеж, — говорится в сообщении ведомства.

На сибиряка завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.