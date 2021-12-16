Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 16 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 16 декабря 2021 года: затор на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Троллейную, Титова, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и улицу Блюхера. Сложно проехать по улицам Пархоменко и Новогодней. Движение по Октябрьскому мосту тоже затруднено.

На правом берегу пробки сковали улицы Большевистскую, Кирова Добролюбова и Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 16 декабря, достиг 8 баллов.

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