В Новосибирске девушка пострадала в массовом ДТП с грузовиком

в Новосибирске произошло массовое ДТП с тремя иномарками и грузовиком. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером, в среду, 15 декабря, в Новосибирске произошло массовое ДТП с тремя иномарками и грузовиком. Авария случилась в Первомайском районе города.

— Сегодня, в семь вечера, 50-летний водитель грузовика Scania ехал по улице Первомайская и у дома №204 столкнулся с автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился 48-летний водитель. «Фольксваген» в это время пропускал пешеходов на переходе, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — После этого «Скания» столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем Range Rover, за рулем которого был 34-летний водитель. Развернувшийся от столкновения «Рендж Ровер», в свою очередь, врезается в автомобиль Peugeot, за рулем котрого был 64-летний водитель.

В аварии пострадала девушка - пассажирка одной из иномарок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В аварии пострадала пассажирка «Рендж Ровера» — 30 летняя девушка. Ее доставили в больницу с переломом пальца. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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