Сибиряку вынесли приговор за езду по фальшивым водительским правам

Мужчине вынесли приговор за езду по поддельным водительским правам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителю города Карасук Новосибирской области вынесли приговор за езду по поддельным водительским правам. Фальшивый документ мужчина приобрел в интернете, а вскрылся обман, когда его остановили гаишники.

— В одном из мессенджеров в сети мужчина предоставил неустановленному лицу свои личные данные и фотографию, а также перечислил 25000 рублей за поддельное водительское удостоверение, после чего в феврале 2021 года, по почте получил фальшивые права, оформленные на его имя, — рассказали в Карасукском районном суде Новосибирской области. — В июле 2021 года мужчину на автомобиле «ВАЗ 21070» остановили сотрудники ДПС. Сибиряк предъявил им свои права, зная, что действительными они не являются.

Суд квалифицировал его действия по части 3 статьи 327 УК РФ как приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права и приговорил его к ограничению свободы на 6 месяцев. Теперь мужчине запрещено выезжать за пределы Карасукского района без согласия надзорного органа, без согласия он также не сможет сменить место жительства и будет обязан раз в месяц ходить в органы, чтобы отметиться.

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