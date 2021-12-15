В Новосибирской области на свалке нашли человеческий череп

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

В одном из сел Тогучинского района Новосибирской области нашли человеческие останки. Их обнаружили на территории свалки.

— Нашли останки еще в конце апреля этого года: на свалке был обнаружен человеческий череп, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Однако идентифицировать их удалось только сейчас, после того как пришли анализы из лаборатории.

Результаты анализов показали, что останки принадлежали 25-летнему парню из другого поселка Новосибирской области. Молодого человека считали без вести пропавшим с 2016 года. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

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